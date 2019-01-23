Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL'sinden kurtardı

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in fiyatıyla tartışma çıkaran kitabı bugün satışa çıktı. Özdil'in sosyal medyada ve pek çok yerde tepkiye yol aşan kitabının satışı için satışı 4 saat bile sürmedi.

Konuyu gazetemiz köşesine taşıyan yazarlar ise görüşlerini şöyle belittiler.

Ahmet Kekeç: Yılmaz Özdil’e ve yayıncısına hem Atatürk sömürüsünden, hem de “dolandırıcılıktan” dava açmalıdır.

Ersoy Dede: Kıvırma Yılmaz ne olacak o paralar?

Bedir Acar: Bu Atatürk üzerinden para kazanmaktır; ölüm saatinden bile... Kınıyorum.