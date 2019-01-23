Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL'sinden kurtardı
Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Atatürk istismarıyla pazarladığı kitabından 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL ciro elde etti
- star.com.tr
Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in fiyatıyla tartışma çıkaran kitabı bugün satışa çıktı. Özdil'in sosyal medyada ve pek çok yerde tepkiye yol aşan kitabının satışı için satışı 4 saat bile sürmedi.
Konuyu gazetemiz köşesine taşıyan yazarlar ise görüşlerini şöyle belittiler.
Ahmet Kekeç: Yılmaz Özdil’e ve yayıncısına hem Atatürk sömürüsünden, hem de “dolandırıcılıktan” dava açmalıdır.
Ersoy Dede: Kıvırma Yılmaz ne olacak o paralar?
Bedir Acar: Bu Atatürk üzerinden para kazanmaktır; ölüm saatinden bile... Kınıyorum.
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