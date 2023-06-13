Özgür Özel adaylığını resmen ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim mağlubiyeti sonrası partisinde ve seçmen tabanında hedef haline geldi. "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren CHP liderine ilk tepki İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken geride kalan gün CHP Grup Başkanı Özgür Özel de isyan bayrağını açtı. İkili, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyleyip 'topyekün değişim' çağrısı yaparak genel başkanlığa göz kırptı. Özel, "CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi.

CHP'li Özgür Özel genel başkanlığa adaylığını duyurdu: Aday mıyım adayım hazır mıyım hazırım

Kılıçdaroğlu ise "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" diyerek 'değişim' çağrısına hem destek verdi hem de koltuğu bırakmayacağını yeniden ima etti.

Akşam saatlerinde CHP'deki genel başkanlık kavgalarını daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Gelişmeyi Halk TV canlı yayınında duyuran CHP yandaşı gazeteci Murat Ağırel, "Özel'e 'aday mısınız?' diye sordum, 'Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım' diyerek yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK"



Ağırel, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Özgür Özel ile görüştüm. "Aday mısınız?" diye sordum, "Adayım, hazırım" diye konuştu. Verdiği yanıtı aynen aktarıyorum:

Genel başkanlıksa Genel başkanlık. Fedakarlıksa fedakarlık. İhtiras değil her şartta kazanmaya özlem. Kaybeden takımda santrafor olacağıma şampiyon takımda her mevkiye talibim. Gerekirse sorumluluk, gerekirse fedakarlık. Ben de varım. İnançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz seçeneksiz umutsuz değiliz. Ama inatçı bir ihtiras sahibi de değilim. Üye delege ülke şartlar yürü derse yürürüm. Dur derse dururum. Aday mıyım, adayım, hazır mıyım hazırım. Hem sorumluluk almaya hem fedakarlık yapmaya hazırım."