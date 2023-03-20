Dağıldıktan sonra bir araya gelseler de fikir ayrılıklarının devam ettiği Altılı Masa'da 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' krizi büyüyor.

Son çıkış, Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yardımcılık yapması şart koşulan Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, genel başkanların değil, sadece İmamoğlu ile kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerektiğini ifade etti.

'ELBETTE BAKANLIK GÖNLÜMDEN GEÇİYOR'

Bu tartışmalar sürerken, bu kez de bakanlık paylaşımı başladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HaberTürk canlı yayınında bakanlığa sıcak baktığını söyledi.

Özel, "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özel, gönlünden geçen iki bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğunu söyledi.