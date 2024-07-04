Özgür Özel'den skandal benzetme! Merih Demiral'i PKK'lı Deniz Naki'yle bir tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma açılan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı terör örgütü PKK propagandası nedeniyle futboldan men edilen, Amedspor'un eski futbolcusu Deniz Naki'yl e bir tuttu.



Özel, genel merkezde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, "Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, Merih Demiral'ın gol sevincini amasız, fakatsız savunamadığı gibi topluma sunduğu "Ama" bir terör propagandası örneği. Polis karakoluna saldıran teröristleri "Dersim'in yiğitleri" olarak niteleyen bir terör sempatizanı ile ay yıldızlı bayrağı gururla temsil edip manşetlere taşıyan bir memleket evladını bir tutmak, öz vatanına yabancılaşmaktır. Söz konusu bizi biz yapan değerler olduğunda bari ya dik duruş sergileyin ya da bırakın kaz yansın, çevirmekle uğraşıp madara olmayın" dedi.