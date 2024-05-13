Özgür Özel'e karşı hamle! İmamoğlu'nun Sivas planı deşifre oldu

CHP 4-5 Eylül'de Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayına hazırlanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Son günlerde Genel Başkan Özgür Özel'in öne çıkmasından rahatsız olan ve Parti Meclisi'nde kendisine yakın isimlerin azlığından endişelenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tüzük kurultayını olağanüstü kurultaya dönüştürmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. 601 delegenin önergesiyle dönüşecek seçimli kurultayla sadece Parti Meclisi seçimi yapılacak. İmamoğlu böylece 60 kişilik PM listesinde üstünlük sağlamayı planlıyor.

Özgür Özel