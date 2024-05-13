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Politika

Özgür Özel'e karşı hamle! İmamoğlu'nun Sivas planı deşifre oldu

Son zamanlarda CHP Genel Başkan Özgür Özel'in öne çıkmasından rahatsız olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayını olağanüstü kurultaya dönüştürmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yeni Şafak13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
Özgür Özel'e karşı hamle! İmamoğlu'nun Sivas planı deşifre oldu
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CHP 4-5 Eylül'de Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayına hazırlanıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Son günlerde Genel Başkan Özgür Özel'in öne çıkmasından rahatsız olan ve Parti Meclisi'nde kendisine yakın isimlerin azlığından endişelenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise tüzük kurultayını olağanüstü kurultaya dönüştürmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. 601 delegenin önergesiyle dönüşecek seçimli kurultayla sadece Parti Meclisi seçimi yapılacak. İmamoğlu böylece 60 kişilik PM listesinde üstünlük sağlamayı planlıyor.

Özgür Özel

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