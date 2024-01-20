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Politika

Özgür Özel'in kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'den skandal ''Kürdistan'' itirafı!

Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel'in kırmızı halılarla karşıladığı PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi. Katıldığı bir terör örgütü PKK kanalında skandal itiraflarda bulunan DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illeri 'Kürdistan' olarak tanımladı.

20 Ocak 2024 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
Özgür Özel'in kırmızı halılarla karşıladığı DEM Parti'den skandal ''Kürdistan'' itirafı!
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Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru giderken CHP, Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'ye desteğini esirgemiyor.

ÖZGÜR ÖZEL PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ

Hatırlanacağı üzere, Değişim naraları atarak genel başkanlığa talip olan ancak terörle mesafe konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçen Özgür Özel, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

KANDİL'İN PARTİSİNİ KIRMIZI HALILARLA KARŞILADI

Özel'in skandalları bununla da kalmadı. DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.

DİYALOĞUMUZ SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

PKK'DAN TALİMAT: "BATI İLLERİNDE TEMSİLİYETİ ARTTIRIN"

CHP - DEM arasında 'Öcalan' pazarlığı gözler önüne serilirken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti arttırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.

O İLLERİ 'KÜRDİSTAN' OLARAK TANIMLADI

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.

DEVLETİ KATLİAMCI OLMAKLA SUÇLADILAR

Aynı programda PKK'lı sunucu ise devleti katliamcı olmakla suçladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da PKK'lılarla ağız birliği yaparak 'kesinlikle' dedi, aleni bir şekilde devlete iftira attı.

  • DEM Parti
  • yerel seçim

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