Özgür Özel'in kurultaydaki skandal sözlerine AK Parti'den tepki: CHP, Yassıada zihniyetine biat etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yönelik "cunta yönetimi" ifadesini kullandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar. Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor.

Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanı'mıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar. Cumhurbaşkanı'mızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir. Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir."

CHP kurultayında büyük kavga!

AK Parti Genel Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in yeni oturduğu koltukta kendini ispat etmek için şimdi de hayali bir senaryo peşinde olduğunu kaydetti.

Özel'in bu uydurma yönteminin kendi parti tabanı başta olmak üzere millette karşılık bulmadığını belirten Yazıcı, "Ancak çok önemli bir noktayı gözden kaçırıyor. AK Parti, milletin partisidir ve 3 Kasım 2002'den bu yana bu ülkede milletin iktidarı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İTHAMLAR AKIL VE MANTIK DIŞIDIR"

Yazıcı, AK Parti hükümetlerinin, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi noktasında tabu olarak görülen birçok konuda önemli adımlar attığının ve sessiz devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları aktardı:

"AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği demokratik atılımlarla Türkiye, bugün geçmişte yaşanan antidemokratik uygulamalara son vermiştir. Sayın Özel'in buna rağmen hayali bir darbe senaryosu uydurması ve bu doğrultuda bazı ithamlarda bulunması, CHP'de değişmeyen tek şeyin demokrasiye inançsızlık, demokratik siyasetle kavgalı oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır.

CHP Genel Başkanlığına yeni seçilen Sayın Özel, dikkati parti içi çekişmelerden başka alanlara çekmek istiyor olabilir. Ancak ortaya attığı ithamlar, akıl ve mantık dışıdır. Partisinin mensuplarına siyasi mesaj vermek uğruna Türk demokrasisine yönelik ağır ithamlarla hayali senaryolar üretmek bir siyasi parti genel başkanının hiçbir zaman ve hiçbir nedenle tercih edeceği yöntem olmamalıdır."

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