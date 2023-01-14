AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Tv100'de katıldığı programda AK Parti'ye katılmak isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İkili diyaloğun sonucuna göre kapıyı açıyoruz" dedi.

'ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEN GEÇMEK İSTEYENLER VAR'

Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz. Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ediyoruz. Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.