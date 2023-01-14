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Politika

Özhaseki: 10'dan fazla belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında AK Parti'ye geçmek isteyen 10 belediye başkanı olduğunu açıkladı. Belediye başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını ifade eden Özhaseki, 'Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz.' diye konuştu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Özhaseki: 10'dan fazla belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Tv100'de katıldığı programda AK Parti'ye katılmak isteyen 10 belediye başkanı olduğunu belirtti. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Özhaseki, "İkili diyaloğun sonucuna göre kapıyı açıyoruz" dedi.

'ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEN GEÇMEK İSTEYENLER VAR'

Özhaseki, "Gerçekten belediyecilik yapmak istiyorsa, kol kola girip bizimle istişare ederek işine bakmak istiyorsa, arka tarafta bir defosu yoksa o arkadaşlara biz kapıyı açıyoruz. Herhangi bir sürece bağlı kılmadan başkanlarla görüşmelere devam ediyoruz. Olgunlaştığında zamana bağlı olmaksızın 'buyur' deyip onu da daireye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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