Özhaseki: Ankara’nın her köşesini bilirim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında soruları cevaplandırdı. Özhaseki, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde belirli bir sonuca ulaştıklarını belirterek, “Herkes rahat olsun ki burada en doğruyu yapmaya çalıştık biz. Yarın bir gün açıkladığımızda emin olsunlar ki AK Parti’de uzun boylu bir huzursuzluk olmayacaktır” dedi. Bir arkadaşının, tercih edilmeme sebebini öğrenmek istediğini ve doğrudan kendisine bunu sorduğunu anlatan Özhaseki, “Falan insan mı benim yoluma taş koydu’ gelip bizzat size sormak istedim” dedi. Hoşuma gitti. Kimseyle bunu konuşmam. ‘Ama anketler. Gösteriyim istersen’ dedim. “Senin sözüne inanıyorum’’ dedi” diyerek, aday belirlenmesinde anketlerin önemli rol oynadığına dikkat çekti.

GÖBEKTEN BAĞLIYIZ

Kendisinin Ankara adaylığının nasıl gündeme geldiğini, “Ankara’da bir toplantıda Başkanımız özel görüşelim diye içeriye aldı beni. “Ankara için seni düşünüyorum’’ dedi. “Efendim bana emir mi veriyorsunuz fikrimi mi soruyorsunuz?’’ dedim. “Emir’’ dedi” sözleriyle anlatan Özhaseki, ardından da Ankara’ya yabancı olmadığını anlattı: “17 yaşındayken Ankara’ya dershaneye geldim. 4-5 sene kaldım Hacettepe Üniversitesi’ne geldim. Daha sonra olaylar neticesinde kaydım silindi.

Ayrılmak zorunda kaldım. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Kızım üniversite kazandı. Ev tuttuk. Annesi genellikle kızımla beraber, ben de Belediye Başkanı olduğum için hiç işim bitmiyor. Göbekten bağlıyız Ankara’ya. 2000 yıllarından beri de Ankara’dayız hep.” Özhaseki şöyle devam etti: Bakın iddialı olacak ama dışarıya çıkarım gözü kapalı Kızılay’ı bulurum oradan nereye gideceksem orayı da yürüye yürüye bulurum. Ankara’yı o kadar iyi biliyorum. Her bir köşesini bilen birisiyim.”