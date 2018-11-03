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Özhaseki: Kaşıkçı vahşi düzen bitsin diye konuşmalar yapıyordu, tahammül edemediler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Cemal Kaşıkçı vahşi düzen bitsin diye konuşmalar yapıyordu, tahammül edemediler' dedi.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, 75 yataklı ilçe devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşma yapan Özhaseki, Avrupa ülkelerinin seçimden önce Türkiye’ye olan tavrını hatırlatarak, Avrupa’nın bükemediği eli öptüğünü söyledi.
 
Özhaseki, "Seçim öncesinde bizim milletvekillerimizin, bakanlarımızın konuşma yapmasını bile yasakladılar. Bizi milletvekillerimiz gitse, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşıp onların sorunlarını dinlese ne var bunda? Avrupa’nın başkentinde teröristler konuşuyor. Teröristler orada Cumhurbaşkanımızın resmine silah dayamış şekilde o çirkin pankartı bile açıyorlar, siz buna göz yumuyorsunuz. Güya şiddete karşısınız, demokratik bir ortamda herkes yaşasın istiyorsunuz ama terör örgütlerine sonuna kadar bağrınızı açıyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız da geldiği zaman kapıları kapatıp ‘konuşamazsınız’ diyorsunuz. Bütün bunları yaptınız. Peki şimdi ne oldu? Bükemedikleri bileği şimdi öptüler. Bu sizin sayenizde oldu. Siz oyunu gördünüz ve yeniden bu milletin evladına, dimdik duran lidere destek verdiniz, Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yaptınız. Siz bütün dünyadaki oyunları bozdunuz. Şimdi hepsi geliyorlar. Hepsi davet ediyorlar. Ortadoğu’da oynanan oyunlar karşısında Türkiye’nin en büyük oyun kurucu olduğunu dünya kabul etti. En sonunda Putin, Merkel ve Fransa’nın devlet başkanı Türkiye’ye geldiler 4’lü zirve yaptılar" ifadelerini kullandı.
 
Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın Kayserili olduğunu hatırlatan Özhaseki, Kaşıkçı’nın hafızlar yetiştiren, hocalar yetiştiren, güzel seslerinden dolayı müezzinler yetiştiren bir ailenin çocuğu olduğunu kaydetti.
 
Mehmet Özhaseki, şunları söyledi:
 
"Demokrat bir adam. Mümin kimliklik bir adam, öyle biliyoruz. Konuşmalarını dinledim, öyle birisi. Arap coğrafyasında bu krallıklar ve monarşi olmasın. İnsanlar hür iradeyle başlarına geleni seçsinler, İslami kimliklerini korusunlar, inançlarını yaşasınlar ama en azından vahşi düzen bitsin diye dili döndüğünce konuşmalar yapıyordu. Kalemi oynadığınca yazılar yazıyordu. Böyle bir insan tahammül edemediler, oyun oynadılar. Oyun çok büyük, oyunun neticesinde yine Türkiye’nin başına çorap örmeye kalkışıyorlar.”

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