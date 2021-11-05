Özhaseki'den, Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil' açıklamasına tepki: Utanç verici bir hadise

AA 5 Kasım 2021 Cuma 16:35 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:35

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesince hayırsever desteğiyle Battalgazi Mahallesi'nde yaptırılan Fatma Kemal Şanlıoğlu Camisi ve Ahsen İfakat İlgen Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışın ardından, basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler." sözüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Özhaseki, çok sevindiğini ve ilk defa Kılaçdaroğu'nun teröre karşı bir tavrını duyduklarını söyledi. Kandil veya Türkiye dışında operasyon yapılması için Meclis'ten tezkere alınması gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, şunları söyledi:

"Meclis'ten tezkereye 'evet' oyu alacaksınız. Tezkerede 'evet' çıkmazsa nasıl gidip yıkacaksın başlarına orayı? 4 gün evvel Türkiye Cumhuriyeti diyor ki 'Ben ülke içerisinden o teröristleri temizledim, hepsini aşağıya sürdüm, gittiler, aşağılarda yuvalandılar, şimdi de kafalarına yıkacağım orayı, izin verin.' 'Yok.' diyorsun. Şimdi ne oluyor? O kadar çok alıştık ki artık. Bir taraftan söylediği yüzlerce yalan, bir taraftan o çelişkiler yumağı. Niye bunu yapıyor diye düşünüyoruz, empati yapmaya çalışıyoruz. Herhalde şundan dolayı, teröre bu kadar pirim verirseniz, HDP ile bu kadar kol kola girerseniz başınıza bela olur. Tabanınız bile sizi sorgular. 'Ne oluyor?' der. 'Biz milliyetçi bir partiyiz, bu vatanın bütünlüğünü istiyoruz, iki de bir Kuvayımilliye ruhu diyoruz ya, Atatürk'ün partisiyiz diyoruz ya, nasıl oldu da sen aşağıdaki Amerika'nın elinde oyuncak olan PKK'lı katilleri savunursun. Onların siyasi uzantılarını savunursun?' diyorlar."

Kılıçdaroğlu'nun o zaman bir bocalamaya düştüğünü belirten Özhaseki, "Bir taraftan da ortakları bir çıkış yaptı, İYİ Parti. 'O Kandil'deki PKK'lıları biz HDP ile eş görüyoruz, aynı yere konumlandırıyoruz.' dedi. Bu da çok sevindirici bir gelişme aslında. İki söz de sevindirici ama 'Niye?' diye, ona da bakmamız lazım. Orada da tabii İYİ Parti tabanında müthiş öfke vardı. 'Nasıl olur da öyle bir ittifak kurarsınız ki siz bu ittifakın içerisinde aynı torbaya bizi HDP ile PKK ile aynı yere koyarsınız?' diye. Doğrusu ben, bütün bu siyasetin iğrençliklerinden utanıyorum. Yapılan işlerden de utanıyorum. İnsanlar ne olur mert olsalar, yürekli olsalar, düşündüklerini mertçe söyleseler. Teröre taviz vermeseler, net tavır koysalar." diye konuştu.

Türkiye'de herkesin her istediğini düşünebileceğini ifade eden Özhaseki, sosyal olaylarda, ekonomik meselelerde faklı düşünebileceklerini anlattı. Hayatı yaşarken biraz daha modern ve muhafazakar bir çizgide yaşayabileceklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Başımınız üstüne, istediğimiz partiye gidebiliriz. Olaylara sağdan bakarız, soldan bakarız tamam, hiç itirazımız yok ama terör denilince bu ülkeyi bölmek isteyen Amerika'nın tuttuğu maşalar konusu olunca, evlatlarımızın katili konusu geldiğinde ne olur dürüst olun. Dosdoğru olun ve orada içinizden geçenleri söyleyin, taviz vermeyin. 3 kuruşluk oy alacağım diye doğrusu, olmadık kalıplara giriyorlar. Bu da son derece utanç verici bir hadise. Son dönemlerde benim gördüğüm sadece siyasi atraksiyonlardan ibaret hareketler ama Allah'tan dileğim samimi olmaları, bu konuda net olmaları, bundan sonra da aynı havayı devam ettirmeleri. Mesela Kemal Bey bundan sonra da Kandil'i hani 'Yıkacağım, yakacağım.' diyor ya, ne yapacak? Orada PKK'lılar var, ben söyleyeyim. PKK'lıları vuracakmış, öldürecekmiş, bomba atacakmış ya, destek vermesinler yeter. Meclis'te onların siyasi uzantıları var, 85 milyon biliyor. Kemal Bey de biliyordur herhalde. Onlara yüz vermesinler yeter. Bu kadar basit."