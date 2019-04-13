Özhaseki’den teşekkür
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından teşekkür mesajı yayımladı.
Özhaseki, şunları kaydetti: “24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. İrade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a; cesur ve dirayetli siyaset adamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, AK Parti teşkilatlarımıza, MHP teşkilatlarına, tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. “
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.