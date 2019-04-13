Özhaseki’den teşekkür

Özhaseki, şunları kaydetti: “24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart seçimlerinde de yine tarihi bir oy oranıyla milletimiz nezdindeki güveni bir kez daha tazeledi. İrade, basiret ve feraset timsali liderliğiyle bizlere her daim güvenen Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a; cesur ve dirayetli siyaset adamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza, AK Parti teşkilatlarımıza, MHP teşkilatlarına, tüm sandık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. “