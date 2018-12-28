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Özhaseki’den Ankara’ya çevreci projeler

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhasek Ankara için gerçekleştireceği projelerden adaylık sürecine kadar bir çok çarpıcı açıklamada bulundu.

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Özhaseki adaylık sürecinde Erdoğan’la yaptığı konuşmayı şöyle anlattı; “Başkanımız beni odasına kabul edip, fikrini açtı. Hiç beklemiyordum, şaşırdım. ‘Efendim bu bir emir mi yoksa benim fikrimi mi soruyorsunuz’ dedim. ‘Emir ama istersen fikrini de söyle’ dedi. ‘Efendim ben her yere adaylar buluyorum, Ankara’ya aday bulayım siz benden vazgeçin’ dedim. Yok dedi, o zaman emrediyorsanız tamam dedim. Çünkü şimdiye kadarki bütün işlerimde Başkanımızın takdirleri vardı. Göreve talip olunmaz, görev verilirse üstlenir. Başkanımızın teklifini uzun süre eşimden bile sakladım” 

15 KATA ASLA İZİN YOK 

“İnşaat temelli bir vaat peşinde değilim. Çevreci yeşil sosyal projelerle 11 başlık belirledik. Çok önemli ulaşım projelerim var. inşallah 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Planlarda yeşil alan olarak görülen yerler yeşil kalacak. İstişare etmeden karar vermeyeceğiz. İhaleleri canlı yayınlarım. Herkes görsün. Yıkılan binanın yerine 15 katlı binaya asla izin vermeyeceğiz.” 

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