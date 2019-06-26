Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

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Öztürk Yılmaz'dan sert sözler: Kılıçdaroğlu, CHP'de tek adam rejimi kurdu

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var' sözüne katıldığını belirterek 'Yeni siyaset anlayışı kendisi gibi eskimiş yüzlerle olamaz' ifadesini kullandı.

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Bir süre önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert ifadelerle tepki gösteren ve CHP ile yolları ayrılan Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na bir tepki daha geldi.  
 
İstanbul seçimine değinirken Kılıçdaroğlu'nun, "Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var" sözüne katıldığını ifade eden Yılmaz, "Lakin yeni siyaset anlayışı kendisi gibi eskimiş yüzlerle olamaz" diye konuştu. 
 
Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik tek adam rejimi eleştirilerine değinen Öztürk Yılmaz, CHP liderinin de partide tek adam rejimi kurduğunu, CHP’de hak hukuk adalet sağlayamadığını, kontrol ettiği medyada kendilerine yer bulamadığını vurguladı.
 
Yılmaz, Demokrasinin, ikiyüzlülük ve aldatmaca ile sadece karşı tarafı suçlayarak olamayacağının altını çizdi.

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