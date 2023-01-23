Özügergin: Sorunlara değil, çözümlere odaklanalım

Atina'dan 18 Ocak'ta ayrılan Özügergin, "Eidiseis" isimli haber sitesine verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özürgergin, bir diplomat olarak sorunların çözümüne ilişkin iyimser olduğunu belirterek, sorunların çözümü için neyin gerekli olduğuna ilişkin soruyu "Sorunlara değil, çözümlere odaklanalım. Bu şekilde, birbirimizi görüşlerimizin doğruluğuna ikna etmek için o kadar çok çaba harcamak zorunda kalmazdık." şeklinde yanıtladı.

Türk ve Yunan halkının benzerliklerine dikkati çeken Özügergin, her iki halk için de "Yemeği dene, coğrafyayı keşfet, insanları tanı ve tüm bunların içinde bir güzellik bulacaksın." önerisinde bulundu.