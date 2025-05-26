Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye'nin desteği bizim için güç kaynağı

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şerif, "Bu akşam İstanbul'da değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum." mesajını paylaştı.

Pakistan'a verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'le görüşmesine ilişkin paylaşım Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, özellikle ticaret ve yatırım alanları başta, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini ifade etti.

Başbakan Şerif, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- ŞERİF İLE ERDOĞAN'IN "SICAK VE SAMİMİ" GÖRÜŞMESİ

Pakistan Başbakanlık Ofisi, Şerif'in Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Şerif'in Türkiye'ye düzenlediği iki günlük resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "sıcak ve samimi" bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Şerif, görüşmede Pakistan'a verdiği "sarsılmaz" destek ve "ilkeli duruşundan" ötürü Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.

İki ülke arasındaki "kardeşlik" bağlarının güçlü olduğunu söyleyen Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğini "rahatlık ve güç kaynağı" olarak nitelendirdi.

Şerif, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini, özellikle yenilenebilir enerji, teknoloji, savunma, altyapı ve tarım gibi sektörlerinin bu yönde gelişmeye açık olduğunu belirtti.

- YDSK KARARLARINA ORTAK TAAHHÜT

Açıklamaya göre taraflar, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında alınan kararların uygulanması konusunda taahhütlerini yineledi.

Taraflar, ikili ticaret hacmi olarak belirlenen 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için adımlar atma konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan taraflar, Gazze'deki insani durumdan duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Taraflar, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Filistin halkının insani yardımlara hiçbir engelle karşılaşmadan erişebilmesi için çağrıda bulundu.

Açıklamada, iki liderin bölgesel barış, sürdürülebilir kalkınma ve tarafların ortak refahı için çalışmaya devam etme sözü verdiği belirtildi.