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'Panik atak siyasetini bırakın'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçime ilişkin açıklama yaptı.

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Seçim sürecine itirazların hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürüdüğünü ifade eden Çelik, “Bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir? Bu telaşa gerek yok, panik atağa gerek yok. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun” ifadesini kullandı. Vatandaşlardan müsterih olmasını isteyen ve hiçbir oyun kaybolmayacağını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Süreci yöneten YSK’dır. Bu sürecin işlemesi konusunda bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu partiler arası bir kavga değil. Vatandaşlarımız arasındaki bir husumete gönlümüz razı değil. Sonuç ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızın incinmesini istemiyoruz. Süreci akamete uğratmaya çalışmayalım. Onları soğukkanlı olmaya, hukuka saygıya davet ediyoruz.” İmamoğlu’nun Anıtkabir Özel Defteri’ne “Ekrem İmamoğlu/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” yazmasına da tepki gösteren Çelik, “Saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifadede.  Bu tabii ki doğru olmamıştır. Bu ziyareti saygının ötesine taşıyarak birtakım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak bir tavır değil, saygısızlıktır. Bu şekilde bir istismara gerek yoktur” diye konuştu. 

 

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