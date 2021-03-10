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Politika

Papa için bastırılan pullarla ilgili Türkiye'den IKBY'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, 'IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz' denildi.

DHA10 Mart 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:10
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

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