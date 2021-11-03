Parlamentodaki küstah ''PKK'' talebine tepki! Türkiye'den yana tavır aldılar

Star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 23:35 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 23:48

İngiltere Parlamentosunda bir grup milletvekili, terör listesinde yer alan terör örgütü PKK konusunu tartışmaya açtı.

PKK'NIN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİLER

Parlamentoda PKK propagandası yapan İşçi Partisi Milletvekili Lloyd Russell-Moyle ile Kim Johnson, Muhafazakar Milletvekili Crispin Blunt yaptıkları konuşmada terör örgütlerini listeleyen sistemin eski olduğunu ileri sürdü.

Listenin yeniden gözden geçirilmesi için İngiliz hükümetine çağrıda bulunan milletvekilleri, terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

Skandal talepte bulunan İngiliz milletvekilleri HDP'ye baskı yapıldığını iddia ederek "PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir" ifadesini kullandı.

MİLLİNG'DEN İNGİLİZ VEKİLLERİN PKK TALEBİNE TEPKİ

Milletvekili Amanda Milling de Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve yakın çalıştıklarını belirterek aynı fikirde olmadığını kaydetti. Milling, "Savunma, ticaret, bölgesel istikrar konularında ortak çıkarlarımız var. PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmemesi için sunulan görüşleri desteklemiyorum" diye konuştu.

