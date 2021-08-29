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Politika

Parti içi muhalefet susturuluyor! CHP yönetimi harekete geçti

CHP'de, parti yönetimini hedef alan açıklamalar için harekete geçildi. Eski milletvekili ve halen parti üyesi olan Mehmet Sevigen hakkında disiplin süreci başlatıldı. Bu yönde açıklamalar yapan diğer isimler için de aynı adımın atılması bekleniyor. Eski genel başkan Deniz Baykal'ın ekibi olarak bilinen isimler için kısa sürede karar alınacağı kaydediliyor.

29 Ağustos 2021 Pazar 17:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:21
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Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, uzun zamandır tartışılan isimler için harekete geçti. Parti yönetimini ve politikalarını eleştiren isimlerden Mehmet Sevigen için disiplin süreci başlatıldı.

TRT Haber'in haberine göre, eski milletvekili, halen parti üyesi olan Mehmet Sevigen kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Parti yönetimini sert dille eleştiren diğer isimler için de harekete geçilmesi bekleniyor. O isimler içinde Yılmaz Ateş, Şahin Mengü de bulunuyor.

Eski genel başkan Deniz Baykal'ın ekibi olarak bilinen isimler için kısa sürede karar alınacağı kaydediliyor.

Muhaliflerin bu yönde yaptığı açıklamalar CHP MYK toplantısında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun A takımı bu konuda adım atılması gerektiğini genel başkana iletti.

CHP'de disiplin sürecini Yüksek Disiplin Kurulu yönetiyor.

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