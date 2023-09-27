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Politika

Partideki kavga kameralara yansıdı! İmamoğlu'ndan CHP'li başkana fırça: Rezillik

CHP'de süren koltuk kavgaları artık kameralar önünde yaşanmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, temel atma töreninde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı alan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'i katılımın az olmasını gerekçe göstererek fırçaladı. İmamoğlu, Avseren'e 'rezillik' diyerek serzenişte bulundu.

27 Eylül 2023 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Partideki kavga kameralara yansıdı! İmamoğlu'ndan CHP'li başkana fırça: Rezillik
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25-26 Kasım'da yapılmasına karar verilen CHP kurultayı öncesi partide yaşanan çekişme, Sultangazi'de gerçekleşen temel atma töreninde kameralara yansıdı.

Fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen Ekrem İmamoğlu'nun CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e yönelik sözleri törene damga vurdu.

Törene katılımın azlığından şikayet eden İmamoğlu, Avseren'e kameralar önünde tepki gösterdi. İmamoğlu "Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi'nin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, korumasının uyarısına rağmen "Hiç önemli değil basın, masın" tepkisini devam ettirdi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYINI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, dün akşam İmamoğlu'nun yakınlığıyla bilinen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı vermişti.

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