'Partimize operasyon çekildi'

Yanlış girilen verilerin olduğunu söyleyen Yavuz, “Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarında yanlış girilen veriler var. Sayım döküm cetvelinde bizim olmasına rağmen kaydırılan oylar var. Örnekleri saysam dehşete kapılırsınız. Onun için demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biri bu seçim diyoruz. Boşuna demiyoruz, bir bildiğimiz var” dedi. Yavuz, YSK verilerinde farkın 29 bin gözüktüğünü ancak sandıklarda yaptıkları inceleme ile bu rakamın 20 bin 509’a düştüğünü söyledi. Partilere çağrı yaparak, “Gelin bu süreci birlikte şeffaf şekilde yürütelim” diyen Yavuz, “Gerçek ne ise ortaya çıksın. Biz verilerimize güveniyoruz. Sizin de bir derdiniz yoksa. Veri noktasında bir endişe söz konusu değilse. Sonuçta ne çıkarsa sonucu hepimiz kabul ederiz. Hodri meydan. Gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Biz gerçek neyse o ortaya çıksın istiyoruz “ ifadesini kullandı.