Partisinden istifa mı edecek? İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti'de çatlaklara neden oldu mu? İddialar İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepkili olduğu yönünde. İYİ Partili Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu gazetecilere açıklama yapıyor.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bize pusu kurulmasından rahatsızız."

"50 + 1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değil"

50'yi bir geçme arzusuyla hareket edersek siyaset kirlenecek dedik, dediğimizi bulduk.

Kazanmak için bir oy kalsa, o oy çocuklarımızın katillerini methediyorsa kazanmaktansa kaybetmeyi şeref biliriz.

Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz.

İktidarı matematiğe çevirdiniz.

Bu memleket eline hesap makinesi alıp iktidar hesabı yapanların değildir.

(CHP'ye) Siz iktidara gelince, gücü elinize geçirince ne yapacağınız kestirilemiyor

Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masası haline getirdiler.

Neymiş iktidar çok tahammülsüzmüş, trolleri varmış. Kendi trollerinize bakın, 3 gün boyunca ettiğiniz küfürlere bakın. Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memleketin önüne sunuldu.