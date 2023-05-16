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Politika

Partisini bozuk para gibi harcadı! Küsurat partilerden büyük vurgun

Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağladı. CHP'nin geçen seçimlere göre milletvekili sayısı düşerken oyları toplamda yüzde 1'e bile ulaşmayan ortakları CHP listelerinden toplam 36 vekil çıkardı. Bu vekillerin de partiden ayrılmasıyla CHP'nin sandalye sayısı geçen dönemin altında kalacak.

16 Mayıs 2023 Salı 12:32 - Güncelleme:
Partisini bozuk para gibi harcadı! Küsurat partilerden büyük vurgun
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Tüm Türkiye 14 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için tercihini yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan rakamlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51 oyla en yakın rakibine açık ara fark atarak kazanırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'de Sinan Oğan ise yüzde 5,17'te kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

7'li koalisyonda toplam oyları yüzde 1'e dahi çıkmayan partiler CHP listelerinden 36 milletvekili çıkardı. Hem Meclis'te istenilen sayıya ulaşılamadı, hem de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

CHP'DE SULAR ISINIYOR

Seçimden istediği sonucu alamayan CHP'de sular ısınıyor. En büyük tepki hiçbir oy katkısı olmayan partilere çok sayıda vekillik verilmiş olması...

Cumhuriyet Halk Partisi resmi olmayan sonuçlara göre 169 milletvekiliyle TBMM'de temsil edilme hakkı kazandı. Seçime CHP listesinden giren 7'li koalisyonun partileri 36 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. 36 vekilin CHP'den ayrılıp kendi partilerine geçmesi bekleniyor. 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkarmış olan CHP, 2023 seçimlerinde vekil sayısı 13 azalarak 133 milletvekili ile yola devam edecek.

Demokrat Parti'den meclise girecek vekiller; Cemal Enginyurt-İstanbul, Haydar Altıntaş-İzmir, Salih Uzun-İzmir

Saadet Partisi'nden meclise girecek vekiller; Mesut Doğan-Ankara, Şerafettin Kılıç-Antalya, Mehmet Atmaca-Bursa, Necmettin Çalışkan-Hatay, Birol Aydın-İstanbul, Mustafa Kaya-İstanbul, Bülent Kaya-İstanbul, Mahmut Arıkan-Kayseri, Hasan Bitmez-Kocaeli, Mehmet Karaman-Samsun

Gelecek Partisi'nden meclise girecek vekiller; Selim Temurci-İstanbul, İsa Mesih Şahin-İstanbul, Doğan Demir-İstanbul, Nedim Yamalı-Ankara, Mustafa Bilici-İzmir, Cemalettin Kani Torun-Bursa, Hasan Ekici-Konya, Serap Yazıcı Özbudun-Antalya, Sema Sülün Ün-Denizli, Selçuk Özdağ-Muğla

DEVA Partisi'nden meclise girecek vekiller; Sadullah Kısacık-Adana, Sadullah Ergin-Ankara, İdris Şahin-Ankara, Burak Dalgın-Balıkesir, Elif Esen-İstanbul, Hasan Karal-İstanbul, Evrim Rızvanoğlu-İstanbul, Mustafa Yeneroğlu-İstanbul, Medeni Yılmaz-İstanbul, Seda Kaya Ösen-İzmir, Selma Aliye Kavaf-Manisa, Mehmet Emin Ekmen-Mersin, Cem Avşar-Tekirdağ


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