Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 6'lı masa videosu

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru ilerliyor. Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden belirlenirken, 6'lı masa ise aday konusunda adeta bir çıkmazın içerisinde.Muhalefet; dağınık yapısıyla, birbiriyle sürekli çelişen söylemleriyle, ilke, hedef ve projelerini net bir şekilde ortaya koyamayışıyla, sunamadığı çözüm önerileriyle ve ilan edemediği adayıyla sürekli bir bilinmezliğe sürükleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da bulunduğu sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu beraber miting düzenledi.
Ardından Kılıçdaroğlu özel uçakla Türkiye'ye dönüp tekrardan ipleri eline almaya çalıştı.
Bu sürecin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, TBMM'ye gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ilan etti.
6'lı masada yaşanan bu adaylık kavgası ise sosyal medyada yayın yapan Kurtuba TV tarafından animasyona taşındı.
Animasyonda İmamoğlu'nun ceza almasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde verdiği tepkiler ve daha sonra Saraçhane'de yaşananlar konu edildi.
Mizahi bir dille yapılan animasyon sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp binlerce kez izlendi.