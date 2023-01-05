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Politika

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 6'lı masa videosu

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla ilerlerken muhalefet; birbiriyle sürekli çelişen söylemleriyle, ilke, hedef ve projelerini net bir şekilde ortaya koyamayışıyla, sunamadığı çözüm önerileriyle ve ilan edemediği adayıyla sürekli bir bilinmezliğe sürükleniyor. 6'lı masanın aday belirleme sürecinde yaşadığı kavgalar ise mizah malzemesi olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan ve paylaşım rekorları kıran animasyon binlerce kez izlendi.

5 Ocak 2023 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran 6'lı masa videosu
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Türkiye, 2023 seçimlerine doğru ilerliyor. Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden belirlenirken, 6'lı masa ise aday konusunda adeta bir çıkmazın içerisinde.

Muhalefet; dağınık yapısıyla, birbiriyle sürekli çelişen söylemleriyle, ilke, hedef ve projelerini net bir şekilde ortaya koyamayışıyla, sunamadığı çözüm önerileriyle ve ilan edemediği adayıyla sürekli bir bilinmezliğe sürükleniyor.

AKŞENER VE İMAMOĞLU ORTAKLIĞI KAVGAYI BÜYÜTTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararı sonrası muhalefet liderleri kelimenin tam anlamıyla adaylık kavgasına tutuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da bulunduğu sırada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu beraber miting düzenledi.

Ardından Kılıçdaroğlu özel uçakla Türkiye'ye dönüp tekrardan ipleri eline almaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLILIĞINI BİLDİRDİ

Bu sürecin ardından İBB Başkanı İmamoğlu, TBMM'ye gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ilan etti.

KAVGANIN ANİMASYONU YAPILDI

6'lı masada yaşanan bu adaylık kavgası ise sosyal medyada yayın yapan Kurtuba TV tarafından animasyona taşındı.

Animasyonda İmamoğlu'nun ceza almasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde verdiği tepkiler ve daha sonra Saraçhane'de yaşananlar konu edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mizahi bir dille yapılan animasyon sosyal medyada paylaşım rekorları kırıp binlerce kez izlendi.

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