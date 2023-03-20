Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün. Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı.

6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU HDP'YE GİTTİ

Bugünse 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet HDP'yi Meclis'te ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar karşıladı. Görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.