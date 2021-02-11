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Politika

Pençe Kartal-2 Harekatı'yla ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Bakan Akar, 'Irak'ın Kuzeyinde son terörist imha edilene kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz. Yeniden toparlanmaya çalışan teröristlere karşı Pençe Kartal 2 harekatı başlatıldı. Orada terör koridoru parçalandı. Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık.' dedi.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:53 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:13
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Milli Savunma Bakanı Akar, Kars'ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız."

"Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti."

"(Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı) TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir."

"(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım."

"Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."

"Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım."

"İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri."

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