İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,542
  • EURO
    11,0817
  • ALTIN
    549.906
  • BIST100
    1536.32
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Pentagon'dan kritik Türkiye ve F-35 açıklaması: Görüşmeler oldukça verimli geçti
Politika

Pentagon'dan kritik Türkiye ve F-35 açıklaması: Görüşmeler oldukça verimli geçti

F-35 ve F-16 konusunda Türkiye ile ABD arasında yürütülen teknik görüşmeler dünya tarafından merakla takip ediliyor. Pentagon'dan ise F-35/F-16 müzakerelerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. ABD'li Sözcü Kirby, Ankara'daki F-35 görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 23:49
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD ve Türkiye arasında yürütülen F-35 ile F-16 müzakerelerine ilişkin gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

ABD: ANKARA'DAKİ F-35 GÖRÜŞMESİ OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ

AA muhabirinin, "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir.

Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN F-16 TALEBİ NATO GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ"

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece milli güvenlik açısından değil aynı zamanda NATO güvenliği için de önemli olduğuna vurgu yaptığı hatırlatılarak, ABD'nin de güçlü bir Türk Hava Kuvvetlerinin NATO için önemli olduğuna inanıp inanmadığına ilişkin soruya Kirby, ABD'nin askeri satışları konusunda yorum yapmayacağını ancak Türkiye'nin önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğu yanıtını verdi.

Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YPG/PKK SORUSUNA YORUM YOK!

Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara ise Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye'de "spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettiklerini" söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.