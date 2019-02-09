'Perişanlığına acıyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kuruluşunun 50’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Fuar Alanı’nda düzenlenen programda partililere seslendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Cumhuriyet tarihinde yeni ve üçüncü bir sayfa açıldığını anlatan Bahçeli, MHP’nin ağır saldırılara maruz kaldığını hatırlattı. Bahçeli, “Geldiğimiz bugünkü aşamada İP, Kandil’e bağlandı, HDP’ye ulandı, CHP’ye dolandı, Pensilvanya’yı çoktan dolaştı. Üstelik CHP-İP-HDP-ÖDP zillet ittifakı, aziz ülküdaşlarımı 12 Eylül’de inim inim inleten bir işkencenin oğlunu İzmir’den aday gösterdi. İP’in başkanı buna tam destek verdi. ‘Babadan oğla suç geçmez’ diyerek telaşını gizlemeye heves etti” ifadesini kullandı. Bahçeli, İşkenceci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in “bir eli yağda, diğeri balda” yaşadığını kaydederek “12 Eylül’de günlerce işkence gören ülküdaşlarımın çocukları yıllarca devlet hizmetine bile alınmadı. Hani babadan oğla suç geçmiyordu? Ey zalimler, size gelince geçmeyen, bize gelince kurşun gibi deldi de geçti” diye konuştu.

VATAN BEKÇİLERİYİZ

Seçimlerinin beka imtihanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bugünkü nöbet bizdedir. Bu nöbete girenlere utanmadan ‘bekçi’ diyorlar. Akıllarınca alay edip aşağılamaya çalışıyorlar. Bize ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Milletin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız. Evet bekçiyiz, kalpleri imanla çarpan vatan bekçileriyiz.”