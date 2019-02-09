'Perişanlığına acıyorum'
Bahçeli, partisinin 50 yıl önce kurulduğu salonda kendisine ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert cevap verdi: Gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin kuruluşunun 50’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Fuar Alanı’nda düzenlenen programda partililere seslendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle Cumhuriyet tarihinde yeni ve üçüncü bir sayfa açıldığını anlatan Bahçeli, MHP’nin ağır saldırılara maruz kaldığını hatırlattı. Bahçeli, “Geldiğimiz bugünkü aşamada İP, Kandil’e bağlandı, HDP’ye ulandı, CHP’ye dolandı, Pensilvanya’yı çoktan dolaştı. Üstelik CHP-İP-HDP-ÖDP zillet ittifakı, aziz ülküdaşlarımı 12 Eylül’de inim inim inleten bir işkencenin oğlunu İzmir’den aday gösterdi. İP’in başkanı buna tam destek verdi. ‘Babadan oğla suç geçmez’ diyerek telaşını gizlemeye heves etti” ifadesini kullandı. Bahçeli, İşkenceci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’in “bir eli yağda, diğeri balda” yaşadığını kaydederek “12 Eylül’de günlerce işkence gören ülküdaşlarımın çocukları yıllarca devlet hizmetine bile alınmadı. Hani babadan oğla suç geçmiyordu? Ey zalimler, size gelince geçmeyen, bize gelince kurşun gibi deldi de geçti” diye konuştu.
VATAN BEKÇİLERİYİZ
Seçimlerinin beka imtihanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bugünkü nöbet bizdedir. Bu nöbete girenlere utanmadan ‘bekçi’ diyorlar. Akıllarınca alay edip aşağılamaya çalışıyorlar. Bize ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Milletin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız. Evet bekçiyiz, kalpleri imanla çarpan vatan bekçileriyiz.”
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İP’in Kandil’e Pensilvanya’ya çoktan dolandığını söyledi. Devlet Bahçeli’ye izci üniformalı çocukluk fotoğrafı hediye edildi.
Sadece kapıyı değil gönlümüzü de açtık
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Üç Hilalin” altında toplanma zamanı olduğuna işaret ederek, şu çağrıda bulundu: “50’inci yıl münasebetiyle diyorum ki aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü Üç Hilal’de kalan, ‘bir hatadır yaptık’ diyen, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken, ‘Ülkücü Ülkücünün kurdu değil yurdudur’ diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum.
Alparslan Türkeş Üniversitesi geliyor
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini söylediğini aktardı.
Erdoğan tebrik etti
MHP’nin 50’nci kuruluş yılı kutlamalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Başkan Erdoğan, Bahçeli’ye bir kutlama mesajı göndererek şunları kaydetti: “Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan MHP’nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum. MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i rahmetle anıyor, tüm MHP’li kardeşlerime selamlarımı sunuyorum.”
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