Pes dedirten fırıldaklık

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, içeriye giren heyete SP Ömerli Belediye Başkan adayı Servet Cemiloğlu tarafından sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerin Miroğlu, Cemiloğlu’nun yanına giderek elini uzattı ve “biz yine de merhaba diyelim” dedi.

HER PARTİYE SELAM

Önceki gün yaşanan olaylar dikkatleri SP’nin Ömerli Belediye Başkan adayı Cemiloğlu’na çevirdi. Cemiloğlu, bir yandan Rabia işareti, bir yandan milli görüşün işaretini bir yandan da HDP’nin sözde zafer işretlerin yapan belki de tek isim oldu. Cemiloğlu’nun 2014’te AK Parti’den belediye başkanı olduğu, ardından HDP’ye katılarak tüm seçim çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Terör örgütünün renklerini içeren atkılar takan Cemiloğlu, eski HDP’li vekillerle yapılan eylemlerde de boy gösterdi. Cemiloğlu son olarak SP’den belediye başkan adayı oldu.