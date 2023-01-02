FETÖ'nün Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı yetkisi olmadığı halde dosyasına mütalaa vererek tahliye etmeye hazırlanırken HSK tarafından ihracına karar verilen eski Silivri 2. İnfaz Hakimi Engin Yıldırımer, İYİ Parti tarafından Silivri İlçe Seçim Kurulu'nda görevlendirildi.

FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Yıldırımer'in, üniversite okuduğu dönemde örgüt evinde kaldığı, sınav evlerinde hakimlik sınavına hazırlandığı, hakim olduktan sonra örgütün sohbetlerine katıldığı, ByLock kullandığı tespit edilmişti.

Sabah'ın haberine göre, Yıldırımer ifadesinde, ByLock üzerinden örgütün 'bağımsızlar' adı altında destek verdiği örgüte mensup ya da yakın kişilerin listesinin gönderildiğini itiraf ederek HSYK üyeliği için örgütün gösterdiği adaylara oy verdiğini kabul etmişti.

Yıldırımer, örgütün yapısı, faaliyetleri, örgütle bağlantısı, örgüt mensupları hakkında faydalı bilgiler vererek itirafçı olmuştu.