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Politika

Pes dedirtti! Başörtüsü yasağını Kılıçdaroğlu kaldırmış

Başörtüsü düzenlemesi için Meclis'e teklif veren ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Anayasa ile çözelim” çıkışı sonrası geri adım atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de yasağı kendisinin kaldırdığı yalanına sarıldı. İddiasına dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı tanık gösteren Kılıçdaroğlu, üniversitelere yasağın kaldırılması için yazı gönderen Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu unuttu.

Yeni Şafak24 Ekim 2022 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Pes dedirtti! Başörtüsü yasağını Kılıçdaroğlu kaldırmış
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü yasağının CHP tarafından kaldırıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, iddiasını katıldığı bir televizyon programında dillendirdi. "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık, diyorlar ama hikaye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir, üniversitelerde" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ÖZCAN'I ARADIM KALDIRIN DEDİM

"Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK Başkanı'ydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversitelere kız öğrenci alınmıyor. Yusuf Ziya Özcan'a dedim ki 'Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?'. 'Siz karşısınız' dedi. 'Hayır biz karşı değiliz' dedim. 'O zaman ben yarın sabah alıyorum' dedi. Alın, niye almıyorsunuz. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini. Bunu propaganda aracı olarak hiç kullanmadım."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu, 2010'da genel başkan seçildiği döneme ilişkin bu anekdotu paylaşırken, aynı konuda iken CHP grup başkanvekili farklı tutum sergilemişti. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan'ın 24 Şubat 2008'de üniversite rektörlüklerine gönderdiği ve başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren yazısı hakkında Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte unuttuğu o imza

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ile birlikte diğer CHP'li grup başkanvekilleri Kemal Anadol ile Hakkı Süha Okay'ın da imzasını taşıyan başvuruda dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan görevi kötüye kullanmakla ve tahrikle suçlanmıştı.

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