Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda midesini üşüttüğünü açıklamasının ardından AK Partili isimler de sosyal medyadan art arda geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu akşam canlı yayın esnasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin istikbaline kendinizi adadınız, hakkınız ödenmez. Milletimizin duaları sizinle, Rabb'im yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ömrünü ülkesine ve sevdalısı olduğu milletine adamış Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a 'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletin duaları sizinle." şeklinde paylaşımda bulundu.