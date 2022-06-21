Muğla'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla indirildi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar kardeş Mertcan Avcı, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verildi.

Mahkemenin kararı tartışma ve tepkileri beraberinde getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, 'Adalet yoktur dedik ama, Pınar Gültekin vakası var. Önce yakılan sonra parçalanan Pınar Gültekin'e, yargıç haksız tahrik indirimi sağladı. Müebbeti 23 yıla indirdi. Hangi vicdan kabul eder? Kadınların susmaması lazım' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GİRGİN' HATIRLATMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin ile ilgili açıklamaları sonrası sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Kılıçdaroğlu'na, Gültekin ailesine davadan vazgeçmesi için telefon eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hatırlatıldı.

CHP'Lİ GİRGİN 'DAVADAN VAZGEÇ' DEMİŞTİ

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin kendisini telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediğini öne sürmüş daha sonra o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.

"O ZAMAN NEDEN SUSTUN"

Sosyal medyada birçok kullanıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pınar Gültekin davasına yönelik açıklamalarını 'ikiyüzlülük' olarak niteledi. Birçok kullanıcı, "Madem bu kadar duyarlısın o zaman niye sustun, kendi vekiline niye tepki göstermedin" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na CHP içinde defalarca yaşanan kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yaşanan ahlak dışı olaylara sessiz kalması hatta genel merkez tarafından örtbas edilmeye çalışılması sıkça kamuoyuna yansımıştı.