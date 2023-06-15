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Politika

Pişmanlıklarını bu sözlerle dile getirdi: Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı

Genel seçimler öncesi tek dertleri Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı olanların oluşturduğu 7'li koalisyon ortakları, yaşanan hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu suçlamaya devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının yanlış olduğunu söyledi.

15 Haziran 2023 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Pişmanlıklarını bu sözlerle dile getirdi: Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz yanlış karardı
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28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak istifa çağrıları yapmaya devam ediyor.

Daha önce HDP Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ortak aday konusundaki eleştirilerinin ardından, gelecek yerel seçimlerde 3 büyükşehirde aday çıkartma ihtimallerinin arttığını söylemişti.

Bu kez açıklama, hapisteki eski HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'dan geldi.

Yüksekdağ, İngiliz Middle East Eye'ye konuşarak partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını eleştirdi.

"Kılıçdaroğlu'nu desteklemek hataydı"

Yüksekdağ, kendi cumhurbaşkanı adayı yerine Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesinin 'yanlış seçim' olduğuna inandığını söyledi.

Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

"KENDİ LİSTE VE ADAYIMIZLA GİRMEYİ SAVUNDUK"

Seçim sürecini değerlendiren Yüksekdağ, stratejinin yanlış olduğunu söyledi.

Cezaevindeki HDP'lilerin ortak aday yerine kendi adaylarıyla seçime girmeyi savunduğunu belirten HDP'li Yüksekdağ şu ifadeleri kullandı:

"Ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk."

  • terör örgütü

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