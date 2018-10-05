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‘PKK çetesi’ ve İmralı’ya karşı ölüm orucu

Karanlık odakların provokasyon girişimini Tekirdağ Başsavcısı Güngör Karakoç bozdu. Karakoç, hükümlü Vefa Kartal’ın ‘hak ihlalleri ve hasta tutuklular için ölüm orucu yaptığı” iddialarını yalanladı.

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Başsavcı Karakoç şunları vurguladı: “Hükümlü, 6 Temmuz 2018 tarihinde kuruma vermiş olduğu dilekçesinde ‘PKK çetesi ve İmralı’nın talimatı ile 24 yıldır alçakça yöntemlerle devrimci kimliğine, onuruna ve ailesine saldırıldığını, yıllarca devrimci kimliği ve inancı uğruna bu alçakça saldırılara sabırla direndiğini ancak PKK çetesinin alçaklıkta sınır tanımadığını, bu nedenle PKK çetesini ve İmralı’yı protesto etmek ve lanetlemek amacıyla 6 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ölüm orucuna başladığını’ belirtmiştir.” Açıklamada Kartal’ın “herhangi bir talebinin olmadığını” beyan ettiği belirtilerek “Kartal’ın ailesi ve avukatlarıyla iletişimi sağlanmış, görüştürülmüş, hiçbir suretle görüşmelere kısıtlama konulmamıştır” denildi.

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