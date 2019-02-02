Burada bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Nihat Zeybekci’nin siyasette vefa özelliğini gösterdiğini vurguladı. Çavuşoğlu, İzmir’in Zeybekci ile çok şey kazanacağını söyledi.

Mevcut yerel yönetimin İzmir’e bir şey veremediğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Bizim İzmir ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. İzmir ile bizim aramızda çıkarılmaya çalışılan sözde çatışmaların hepsi suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla da yaşam tarzıyla da bir sorunumuz olmadı, hiçbir şeyi de tekelimize almaya çalışmadık.” Çavuşoğlu, “PKK güdümündeki HDP ile CHP’yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Erdoğan’ı yıkmak mı?” diye konuştu.