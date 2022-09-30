PKK savunuculuğunu üstlenen Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Nuh Albayrak: Bugüne kadar hiç görülmemiş bir fecaat

Mersin'in Tece ilçesindeki polisevine terör örgütü PKK tarafından canlı bomba saldırısı yapıldı. Alçak saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren teröristin PKK terör örgütünden Dilşah Ercan olduğunu duyurdu. Ercan'ın, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ise Dilşah Ercan'ın yaşadığını, saldırıyı bir başka teröristin gerçekleştirdiğini, Ercan'ın da terör kampında yanlarında olduğunu ortaya attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin resmi açıklamasına değil, terör örgütü PKK'nın açıklamasına inanmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu "Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın" dedi.



BU TERÖRSİTLERİN UCU YA HDP'YE YA CHP'YE ÇIKAR

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili, 'Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz sözleri üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 'İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI OLDUĞU BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞ OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP tarafından hazırlanan ' Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ' Raporuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. "Gazeteciler tutuklanıyor" propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu." şeklinde konuştu.

HİÇ GÖRÜLMEMİŞ HİÇ YAŞANMAMIŞ BİR FECAAT

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "CHP ve Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya ve onun uzantısı olan HDP'ye tabiri caizse iltisakını biliyoruz. Fakat Mersin'deki hain saldırı sonrası çok daha çarpıcı ve savunması güç bir duruma düştüler. Son olarak PKK tarafından yapılan Türkiye Devleti Cumhuriyeti'ni boşluğa düşürmeye yönelik bir manipülasyonu baz alarak onun üzerinden savunmaya geçmeleri bugüne kadar hiç görülmemiş hiç yaşanmamış bir fecaattir" değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak sözlerinin şöyle sürdürdü;

"Sözüm onu devleti yönetmeye talip olan, aday olan bir kişinin PKK gibi bir terör örgütünün söylemlerini esas alması inanılır gibi değil. Ve aslında o açıklamayı kabul etseniz durumları daha beter... Neden? Bunların gazeteci diye listelendirdiği kişi için PKK diyor ki o ölmedi görevinin başında... Örgütün görevinin başında dediği kişinin 'görevi' ne? Türkiye devletine saldırı ve terör.... Yani böyle bir rezalet böyle bir perişanlık böyle bir zaaf böyle bir acziyet bugüne kadar görülmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu adına üzgünüm"

'CHP BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR'

Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun ise CHP'nin PKK'nın açıklamasını esas alarak âdete PKK'nın sözcülüğünü üstlendiğinin altını çizdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP bir milli güvenlik sorunudur' derken işte tam olarak bu noktaya işaret etti" diyen Tosun, "Muhalefet partisi olabilirsiniz, hükümeti beğenmiyor olabilirsiniz fakat ortada bir milli güvenlik sorunu varken bir terör saldırısı varken siz terör örgütünün açıklamalarını temel alırsanız bu sizin örgüt sözcülüğünü üstlendiğiniz anlamına gelir. O nedenle CHP zaman zaman FETÖ'nün bu son olayla da PKK'nın sözcülüğüne soyunurcasına bir siyaset yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesini doğrular bir politika takip etmiştir " ifadelerini kullandı.

PKK'NIN AĞZIYLA BİR TWEET ATTI

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse ise öldürülen teröristin CHP'nin ' Tutuklu ve Hükümlü Gazeteciler ' Raporu'nda yer aldığına dikkat çekerek, "Mersin'de yaşanan hain saldırı PKK tarafından üstlenildi. Ardından ise öldürülen teröristin Dilşah Ercan olmadığı yalanı paylaşıldı. Bu olayın ardından Kılıçdaroğlu bir nevi PKK'nın söylemleri üzerinden kirli bir paylaşım yaptı. Aslında bu CHP kurmaylarının, milletvekillerinin PKK ile organik bağa sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu isimler PKK cenazelerinden tutun birçok etkinlikte boy gösterdi... Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir dediği ve birçok CHP'li isimce de desteklendiğini de biliyoruz. Kılıçdaroğlu PKK'nın ağzıyla bir tweet attı, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin genel başkanının terör örgütünün açıklaması üzerine onlardan cesaret alarak açıklama yapması büyük bir talihsizliktir." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi