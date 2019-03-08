'PKK yıktı biz yaptık'
Başkan Erdoğan, Mardin ve Siirt mitinglerinde PKK’nın çukur eylemlerini hatırlattı “Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları biz tekrar ayağa kaldırdık” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına Mardin ve Siirt ile devam etti. Erdoğan Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Mardin’in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Bir yılda üç defa Mardin’e geldiğini hatırlatan Erdoğan “Biz Mardin’i aşkla seviyoruz. Onun için her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:
MARDİN’E AŞKLA HİZMET ETTİK
“Biz Mardin’i sadece çok sevmekle kalmadık aynı zamanda Mardin’e aşkla hizmet ettik. Son 17 yılda Mardin’e 28 katrilyonluk yatırım yaptık. Hizmetler terörle olmuyor, teröristlerin destek verdiği HDP ile bu hizmetler olmuyor. Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin’in çevresi nasıl değiştiği görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP’li belediyeler çukur kazdılar çukur. İş makineleri ile kanal açtılar kanal benim vatandaşıma hayatı zehir ettiler yaşam hakkını elinden aldılar. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin, Dargeçit, Derik’te 240 km tahrip edilmiş cadde ve sokağı biz yaptık. Terör örgütünün enkaza çevirdiği yerleri biz yaptık.”
YALANA BAŞVURDULAR
Erdoğan, Mardin’i terörden arındırdıklarını ve yakalanan huzur iklimi ile birlikte turist akını yaşandığını söyledi. Erdoğan, “Terör ortadan kalkınca turist geliyor. Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi buradaki esnafın para kazanmasının artması demek. Huzur oldukça Mardin turistlerle dolup taşacak. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı gelir” şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın en büyük zararı Kürtlere verdiğini belirterek “Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan etmişim. Artık baktılar hiçbir şey tutmuyor bu yalana başvurdular” dedi. HDP yöneticileri gibi İP Genel Başkanı Meral Akşener’in de Denizli’de aynı yalanı söylediğini kaydeden Erdoğan “Utan utan sen ne terbiyeden mahrumsun. Avukatlarımla hemen hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.
BİZİM ARKAMIZDA ALLAH VAR
Konuşması sırasında miting alanındakilere HDP’lilerin terör örgütünü öven konuşmalarını izlettiren Erdoğan şunları söyledi: “Bu teröristleri savunanlar ne diyor, ‘Kürdistan’da oyları HDP’ye vereceksiniz batıda da AK Pati ve MHP’yi yok edeceksiniz’ diyor bunu söyleyen HDP eş başkanı. Soruyorum size Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak’ta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Bu bölücülüktür. Kadın diyor ki bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var. Bu şimdi terörist değil mi? Bizim arkamızda ise Mardinli var. Bizim arkamızda Allahımız var, Allahımız. Bunları söyleyenlerin terörist olduğunu söylüyorum. Cudi, Gabar, Tendürek’te bunları inlerine gömdük mü, benim için Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle sizler benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaradılanı yaradandan dolayı seviyorum. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bütün anahtar burada. Bölünmek yok ve bunu başaracağız.”
Başkan Erdoğan Mardin’deki mitingde konuşmasını tamamladıktan sonra sahneye gelen küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi. Erdoğan, ona oyuncak hediye etti.
İşte bu terörist!..
Başkan Erdoğan HDP’li yöneticilerin “1 Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızdadır” açıklamasına işaret ederek şunları söyledi: “Kim bu? İşte bu da terörist. Ne oldu 1 Temmuzlar geldi geçti, hani nerede savaşın? Sıkıysa gel çık meydana. Şu anda Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bunları inlerine gömdük mü? Benim milletimi rahatsız edenlerin her zaman biz karşısındayız.”
MARDİN
Başkan Erdoğan Siirt ve Mardin’de Türkçe, Kürtçe ve Arapça “Şehrimize hoşgeldiniz” yazılı pankartlar asıldı.
Kadınlarımız en önemli güvencemiz
Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kadının ve erkeğin her şeyden önce insan oldukları gerçeğini unutarak onlara bir ırkçılık türü olan cinsiyetçilik gözlüğü ile bakanların bakış açısını değiştirmeye çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.”
BAŞKAN’DAN KANDİL MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı: Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan’a da, Kadir Gecesi’ne de vasıl eylemesini diliyorum.
CHP VE HDP GİBİ ASALAKLAR
Başkan Erdoğan, Mardin’den sonra geçtiği Siirt’te hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp’in ‘Asker Duası’ adlı şiirini, vatandaşların talebi üzerine yine aynı meydanda tekrar okudu. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP ve HDP’nin Türkiye’nin sorunlarından beslenen asalaklar olduğunu söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: “Gcümüzü medyadan değil şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Gücümüzü baronlardan, lobilerden, elitlerden değil gece dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetlerinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, PKK’ya, PYD’ye dayayanlardan değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için, milletim için veriyoruz. 40 yıldır verdiğimiz hizmet mücadelesinden bizi çok iyi biliyorsunuz. Gizli, açık pek çok darbe girişimiyle karşılaştık.
AYNI ŞİİRİ TEKRAR OKUDU
Şiiri bu meydanda okudum, beni içeri aldılar. O şiiri bu meydanda okudum. (Atılan talep sloganları üzerine) Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir!.. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz... Milli iradeyi, demokrasiyi CHP ve HDP’ye rağmen güçlendirdik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP’ye rağmen perçinledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP’ye rağmen savunduk. Hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının üstesinden işte böyle geldik. Şimdi bunlara birisi daha takıldı. Sözde İYİ Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki, birlikte Denizli’ye gitmişler. Bu hanımefendi benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Medyada ne yazıyor, Cumhurbaşkanı ne konuştu haberi yok. Ben Denizli’de konuştum. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya!
“BAYAN MERAL HANIM!..”
1 Temmuz’a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar’ diyor. Sen kimsin ya! Biz inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkımın huzurunu kaçıracak olanları oraya kadar kovalayacağız. Bu milletin huzurunu kaçıramayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Biz gücümüzü YPG/PYD-PKK’dan alıyoruz diyorlar. İşte terörist bunlar. Bayan Meral rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, hani sen milliyetçiydin, n’oldu sana da bu kadar çabuk değişebildin. Bu partimi kurduğumuz zaman benimle beraber yola çıkanlardandır. Bizi yola çıkarken satanlardır. Bizi sattı kayboldu. Hatta kendi partisinden bile ayrılıyorum dedi, bir de baktık ki tekrar dönüverdi.”
AKŞENER İÇİN SUÇ DUYURUSU
Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın aracılığıyla İP Genel Başkanı Akşener için suç ruyurusunda bulundu. Ankara Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Akşener’in “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı” dediği belirtildi. Akşener’in Erdoğan’a yönelik iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, Cumhurbaşkanı’nın ‘seçmen tercihlerine saygı göstermesi, seçmeni tercihlerinden dolayı suçlamaması, aksine seçmen tercihlerinden gerekli derslerin çıkarılarak siyasetin istikametini tayin etmesinin siyasi kimliğinin alameti farikalarından birisi’ olduğu kaydedildi.
Kurşunlu Camii ibadete açıldı
Terör örgütü PKK’lı teröristlerin şehirlerde tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu zarar gören Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 500 yıllık Fatih Paşa Camisi’nin restorasyonu 10 milyon lira kaynak kullanılarak tamamlandı.Diyarbakır’a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516 yılında inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında “Kurşunlu Cami” olarak da bilinen tarihi cami, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla düzenlenen programla yeniden cemaatine kavuştu.
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