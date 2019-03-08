'PKK yıktı biz yaptık'

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına Mardin ve Siirt ile devam etti. Erdoğan Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Mardin’in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Bir yılda üç defa Mardin’e geldiğini hatırlatan Erdoğan “Biz Mardin’i aşkla seviyoruz. Onun için her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz” dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

MARDİN’E AŞKLA HİZMET ETTİK

“Biz Mardin’i sadece çok sevmekle kalmadık aynı zamanda Mardin’e aşkla hizmet ettik. Son 17 yılda Mardin’e 28 katrilyonluk yatırım yaptık. Hizmetler terörle olmuyor, teröristlerin destek verdiği HDP ile bu hizmetler olmuyor. Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin’in çevresi nasıl değiştiği görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP’li belediyeler çukur kazdılar çukur. İş makineleri ile kanal açtılar kanal benim vatandaşıma hayatı zehir ettiler yaşam hakkını elinden aldılar. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin, Dargeçit, Derik’te 240 km tahrip edilmiş cadde ve sokağı biz yaptık. Terör örgütünün enkaza çevirdiği yerleri biz yaptık.”

YALANA BAŞVURDULAR

Erdoğan, Mardin’i terörden arındırdıklarını ve yakalanan huzur iklimi ile birlikte turist akını yaşandığını söyledi. Erdoğan, “Terör ortadan kalkınca turist geliyor. Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi buradaki esnafın para kazanmasının artması demek. Huzur oldukça Mardin turistlerle dolup taşacak. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir ne yatırımcı gelir” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın en büyük zararı Kürtlere verdiğini belirterek “Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan etmişim. Artık baktılar hiçbir şey tutmuyor bu yalana başvurdular” dedi. HDP yöneticileri gibi İP Genel Başkanı Meral Akşener’in de Denizli’de aynı yalanı söylediğini kaydeden Erdoğan “Utan utan sen ne terbiyeden mahrumsun. Avukatlarımla hemen hakkında suç duyurusunda bulundum” dedi.

BİZİM ARKAMIZDA ALLAH VAR

Konuşması sırasında miting alanındakilere HDP’lilerin terör örgütünü öven konuşmalarını izlettiren Erdoğan şunları söyledi: “Bu teröristleri savunanlar ne diyor, ‘Kürdistan’da oyları HDP’ye vereceksiniz batıda da AK Pati ve MHP’yi yok edeceksiniz’ diyor bunu söyleyen HDP eş başkanı. Soruyorum size Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak’ta Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Bu bölücülüktür. Kadın diyor ki bizim arkamızda YPG, PYD, PKK var. Bu şimdi terörist değil mi? Bizim arkamızda ise Mardinli var. Bizim arkamızda Allahımız var, Allahımız. Bunları söyleyenlerin terörist olduğunu söylüyorum. Cudi, Gabar, Tendürek’te bunları inlerine gömdük mü, benim için Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle sizler benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaradılanı yaradandan dolayı seviyorum. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. İşte bütün anahtar burada. Bölünmek yok ve bunu başaracağız.”

Başkan Erdoğan Mardin’deki mitingde konuşmasını tamamladıktan sonra sahneye gelen küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi. Erdoğan, ona oyuncak hediye etti.