PKK'dan altılı masaya tam destek

Terör örgütü PKK, yayın organı Serxwebûn yeni sayısında 6'lı masaya göz kırptı. "2023'te tecridi de, katliamı da, saltanatınızı da yıkacağız." manşetiyle çıkan PKK paçavrası, 2023'ün değişim yılı olacağına sıkça vurgu yaptı. PKK terör örgütünün sözde liderlerinden Cemil Bayık, "2023 Türkiye ve Ortadoğu'da demokratik değişim yılı olacak" başlığıyla kaleme aldığı yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Türkiye'ye yönelik iftira ve hakaret dolu yazılar kaleme alınan paçavrada, İslamî STK'lar da hedef alındı.

KILIÇDAROĞLU'NA KORUMA

Diriliş Postası'nın haberine göre; PKK terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık, 6'lı masanın adayı olması beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çıkan bir yazı yazdı. CHP içinde önemli bir kesimin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini yazan terörist elebaşı Bayık, "Ancak Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyebileceği yönünde kuşkular bulunmaktadır. Zaten İYİ Parti ve bazı çevreler Kılıçdaroğlu'nun Alevî ve Kürt olmasında dolayı çeşitli kesimlerin oy vermeyeceğini ileri sürmektedir." ifadesini kullandı. Bayık daha önce İyi Parti'ye oy istemek için de kameraların karşısına geçmişti.

MASAYLA KARŞILIKLI PASLAŞMALAR



6'lı masa tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan mutabakat metninde kayyımların kaldırılması, OHAL süresinin kısaltılması maddeleri yer almıştı. HDP'ye bu maddelerle göz kırpan masaya cevap ise gecikmedi. Sık sık demokrasi vurgusu yapan masaya, PKK liderlerinden Cemil Bayık "Demokratik değişim olacak." başlığıyla destek verdi.

İSLAMÎ STK'LARA SALDIRI EMRİ



PKK'dan İslamî STK ve cemaatlerin belli odaklar tarafından sık sık hedef alındığı bu dönemde, terör örgütünün gazetesinde yazılan yazı, emri kimin verdiğini de ortaya koydu. Sözde gazete Serxwebûn paçavrasında İslamî STK'lar hakkında da iftira dolu saldırı yazısı yazıldı. Tarikatların, milliyetçi çizgiye getirildiği yazılan yazıda, "Türk dinciliği aynı zamanda devlet ve iktidar demektir." ifadelerine yer verildi.