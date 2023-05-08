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Politika

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! O isim Alman basınına konuştu

14 Mayıs seçimlerine HDP ile kol kola giren 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Alman medyasına konuşan terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yenişafak8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:52 - Güncelleme:
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! O isim Alman basınına konuştu
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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı yerli ve milli unsurlarla pusulada yer alırken, Yedili Masa ise FETÖ ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının desteğiyle seçimlere giriyor.

Aday belirleme sürecinde HDP'nin varlığını gizlemeye çalışan Yedili Masa'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından HDP'nin verdiği destek gün yüzüne çıktı.

Terör örgütünün siyasi kolu HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin yanı sıra, terör örgütü PKK'dan da gün aşırı Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrıları yapılıyor.

TERÖRİST SERDEM'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OY ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Alman Junge Welt gazetesine verdiği röportajda alenen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

Terörist elebaşı Serdem "Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlerden sonra barışa ve siyasi çözüme hazır olacağız." dedi.

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