PKK'lı Bese Hozat, Kılıçdaroğlu'na oy istedi: İç savaş çıkartırız

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne günler kala, terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları sürüyor.

Terör örgütünün yayın organına konuşan PKK elebaşlarından Bese Hozat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na yönelik alçakça saldırılarda bulundu. İmralı'daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

ALÇAK TEHDİT

Terör örgütü PKK elebaşı Hozat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması halinde iç savaş çıkartacaklarını söyledi.. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek saldıran Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İSTEDİ

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen terör örgütü PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.