PKK’lı teröristler didik didik aranıyor

Karadeniz’de 2012’den beri ilk kez bu yıl kış üslenmesi yapamayan PKK’lı teröristlere yönelik Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, JÖH ve komandoların katılımı ile Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında geniş çaplı kış operasyonları başlatıldı.

YAYLA EVLERİNE TAKİP

Timler, Karadeniz’in eğimli ve zorlu karla kaplı arazi koşullarında, sıcaklığın eksi 15 derece olduğu bölgede, Tunceli üzerinden sızdığı belirlenen terörist grubunu etkisiz hale getirmek için operasyonlarla iz sürüyor. Türkiye’nin ilk keskin nişancı tüfeği ‘Bora-12’ ile Türk yapımı silahlı zırhlı personel taşıyıcı ‘Ejder’ kullanan askerler, yayla evlerini kontrol ediyor, araziyi didik didik tarıyor. Operasyonlarda insansız hava aracı (İHA) ile drone’ların yanı sıra bomba arama ve iz takip köpekleri de kullanılıyor. Eş zamanlı olarak 4 ilde yürütülen operasyonlarda yayla evlerinin sıkı takip edildiği, yöre sakinlerinin de karla kaplı yolların iş makineleriyle açılması üzerine yaylalara giderek, evlerinden yaşam malzemesi çalınıp çalınmadığını kontrol ettiği belirtildi.

DEŞİFRE OLMUŞLARDI

Timler, bölgede yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve yayla obalarında yolların kapalı olmasına rağmen operasyonları sürdürüyor. Tunceli üzerinden 1998 yılından sonra Doğu Karadeniz’e gönderilen örgütün sözde ‘Karadeniz açılım grubu’, 4’erli ve 2’şerli gruba ayrılarak Gümüşhane, Trabzon, Ordu ile Giresun kırsalına dağıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Eylemler yapan teröristlere, Orta ve Doğu Karadeniz’deki yöre halkının av tüfekleriyle operasyona çıkan güvenlik güçlerine destek vermesiyle darbe vuruldu. Bölge halkından destek alamayan PKK’lılar, son 4 yılda operasyonların artması üzerine Tunceli’ye dönmek istedi. Telsizle Kandil’den izin isteyen teröristler, olumsuz yanıt alınca bölgede kış üslenmesi için hazırlık yapmaya başladı. Giresun’da sıkışan teröristlerden bir grup, 6 Mayıs 2016’da Çaldağ Jandarma Karakolu’na saldırarak, karakol komutanını şehit etti. Ardından Giresun’dan Ordu kırsalına kaçan teröristler, 2016’da Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 3 askeri şehit etti. Askerlerin silahlarını da çalarak kaçan teröristler, ormanda izini kaybettirdi. Teröristlerden 1’i, 20 Ağustos 2016’da Ordu Gölköy’de öldürüldü. Mesudiye- Sivas kırsalında kış üslenmesi hazırlığındaki 6 terörist, 30 Eylül 2016’da öldürüldü. Teröristlerin üzerinden çıkan fotoğrafla PKK’nın 22 kişilik sözde ‘Karadeniz açılım grubu’ da tamamen deşifre oldu. Ordu’da 7 teröristten 4’ünün, İçişleri Bakanlığı’nın ‘gri kategori’de yer aldığı, aralarında sözde ‘grup sorumlusu’ teröristlerin de olduğu tespit edildi. Teröristlerin çantalarında ele geçirilen 8 kişinin yer aldığı fotoğraftaki 7 teröristin Orduda, fotoğrafı çeken teröristin de Giresun kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü belirlendi.