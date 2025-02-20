PKK/YPG'nin Suriye ordusuna katıldığı iddiasına ilişkin MSB kaynaklarından açıklama

illi Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi.

MSB kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, NATO'nun devam eden Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı taleplerine karşı yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatına Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mknz.P.Tug.K.lığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasasının 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası böylelikle bir kez daha engellenmiştir.

Bu süreçte Keşif Bölüğümüzün Steadfast Tatbikatından çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatına iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz Deniz Görev Gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatına katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir."

YENİ SURİYE YÖNETİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/PYD/YPG/SDG'NİN GÖRÜŞMELERİ

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağına ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir.

Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye Hükümeti ile bu çerçevede işbirliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz."

GKRY İLE MISIR ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA

Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan son anlaşmaya ilişkin de şunları kaydetti:

"GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasp etme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir.

KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz."

HIRVATİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Hırvatistan Savunma Bakanı'nın Ankara ziyareti sırasında görüşülen konulara ve Hırvatistan'ın savunma sanayii alanında Türkiye'den bir ürün talebi olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız, Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler icra etmiştir. Görüşmelerde; ikili ve askerî ilişkilerin yanı sıra devam eden ve potansiyel savunma sanayii iş birliği konuları, NATO kapsamındaki iş birliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır."

KARA KUVVETLERİ KURMAY BAŞKANI'NIN EMEKLİLİĞİNİ İSTEMESİ

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istediğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı."

ERZURUM 1'İNCİ İDARE MAHKEMESİ'NİN DAHA ÖNCE İHRAÇ EDİLEN BİR TEĞMEN HAKKINDAKİ KARARI

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği "iptal kararı"na ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi "Türk toplum yapısına aykırı" sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir.