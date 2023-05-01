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Politika

Polise sığındılar! HDP'li Gergerlioğlu'na vatandaştan sert tepki

YSP (HDP) Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet, mahallelinin, 'Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın' tepkisiyle karşılaştı. Gergerlioğlu ve heyet, 'Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar' sloganlarının ardından polis karakoluna sığındı.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Polise sığındılar! HDP'li Gergerlioğlu'na vatandaştan sert tepki
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Yaklaşan seçimler öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet mahallelinin sert tepkisiyle karşılaştı. Temaslarını yarıda bırakmak zorunda kalan heyet, mahallenin "Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın', "Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" sloganlarının ardından polis karakoluna sığındı.

Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek HDP'nin Kocaeli Milletvekili ve adayı Ömer Faruk Gergerliğioğlu Kuruçeşme'de esnaf ziyareti yapmak istedi. Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi. Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, "Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" diye bağırdı.

Tepki gören heyet Kuruçeşme Polis Merkezi'ne sığındı. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetler de çağrıldı.

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