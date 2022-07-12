Polisimizi beğenmeyen Batı sevdalılarını üzecek rapor: Avrupa'da polis insanlıktan çıktı

İngiltere merkezli Irk İlişkileri Enstitüsü (IRR) adlı düşünce kuruluşunun yayımladığı yeni bir raporda, Avrupa'daki kolluk kuvvetlerinin 'insanlıktan çıktığı' belirtildi.

Raporda, hem İngiltere hem de Avrupa kıtasındaki polis güçlerinin derinleşen bir 'aşırılıkçılık kültürü' geliştirdiği belirtilirken, durumun giderek kötüleştiği ifade edildi. Ayrıca, polisler arasında 'üstünlük duygusu' ve 'insanlıktan çıkma' hissinin oldukça yaygın olduğu ileri sürüldü.

IRR başkanı Liz Fekete, Race & Class dergisinin Temmuz sayısında yayınlanan "Irkçılık, Radikalleşme ve Avrupa'nın 'İnce Mavi Çizgisi'" başlıklı araştırmasında, ırkçılığın polisler arasında yerleşik hale geldiğini savundu.

Fekete göre, memurların 'ceza almama duygusu' ile toplumdaki özel rol ve statüsü bir araya geldiğinde, militarize aşırı sağ gruplarla bile gizli anlaşma ve iş birliğine yapıyorlar.

RAPORDAKİ İDDİAYI DESTEKLEYEN EN ÖNEMLİ KANIT: ADAYLAR

Çarpıcı bir şekilde, Fransa, Belçika, Almanya ve Macaristan gibi birçok ülkede aşırı sağcı belediye başkanları ve milletvekili adaylarının, eski yüksek rütbeli memurlar olması, rapordaki iddiayı destekler nitelikte.

Rapora göre, polisin görevi kötüye kullanma vakaları artarken, Fransa gibi ülkelerde 'vatanseverlik' adı altında memurlar 'hesap sorulamaz' hale geliyor.

IRKÇILIK VE İNSANLIKTAN ÇIKARAN ZİHNİYET

Fekete makalesinde, rapora yansıyan bazı örnek ve durumları şöyle ifade etti:

Liberal, toplum odaklı bir polislik modeli ile tanınan Hollanda'da bile, kolluk kuvvetleri sendikalarının eleştirilere, özellikle de izleme önlemlerinin getirilmesi yoluyla ırksal profillemeyi dizginleme girişimlerine, agresif bir şekilde yanıt verdiği görülüyor.

Sokaklarda ölümcül silahların kullanımını, tehlikeli kısıtlama tekniklerini ve ırksal profillemeyi savunmak için kamusal alana agresif bir şekilde müdahale eden politikacılar, polis liderleri, polis sendikaları ve ilgili kuruluşlardan ideolojik bir tepkiye tanık oluyoruz.

Sistematik önyargılar, "ırkçılık, insanlıktan çıkaran (canavarlaştıran) bir zihniyet, cezasızlık ve yetki duygusu..."

Fekete, bu zihniyetteki polislerin ortaya çıkan WhatsApp konuşmaları ve Facebook yazışmalarının, durumun vehametini gösterdiğini söylüyor. Fekete, "Bugün polislikteki kriz, daha geniş bir demokrasi krizinin belirtisidir." diyor.

Söz konusu rapor, İngiltere'de polislerin karıştığı bir dizi skandalı takip etti. Şubat ayında, Bağımsız Polis Davranış Ofisi (IOPC) Scotland Yard'a ırkçılığı ortadan kaldırmak, zorbalıkla mücadele etmek ve memurları sosyal medyanın uygun kullanımı konusunda eğitmek için acil adımlar atılması gerektiği çağrısı yaptı.

IOPC'nin 15 sayfalık raporu, Metropolitan Polisleri arasında, ırkçılık, kadın düşmanlığı, taciz ve saldırgan sosyal medya mesajlarını ortaya çıkarmıştı.

Star Gazetesi