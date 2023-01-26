İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,81
  • EURO
    20,5245
  • ALTIN
    1174.51
  • BIST100
    5283.9
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Gerçek dışı bilgiler ve abartı var
Politika

Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Gerçek dışı bilgiler ve abartı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li eski bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin, 'Gerçek dışı bilgiler ve abartı var. Çifte standart var. DEAŞ'a karşı mücadele eden tek NATO ordusu TSK. Anlıyoruz ki darbe girişiminin desteklemiş.' ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama: Gerçek dışı bilgiler ve abartı var
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'nın imza törenine katıldı.

ABD'li eski bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Abartı var, çifte standart var. Bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek NATO ordusu Türkiye'nin. Ortak açıklamanın hükümlerini de yerine getirmediler. Dürüst olmadıklarını da gösterdiler. Her ziyarette baş başa görüşmeler olabilir. Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz.

İğrenç dediği görüntülerin olduğu gece FETÖ 251 vatandaşımızı öldürdü. Kendisi de darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur. Çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor.

Patrikhaneyle ilgili ziyaretinde patrik orada, cemaatler, vakıflar orada. Türkiye hiçbirisini tehdit etmez. Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin hakkının gasp edilmesi gibi bir durum yok. Patriğe herhangi bir tehditte bulunmamız bizim mümkün değil. Kendisine de her türlü desteği veriyoruz. Yalnız bu ziyareti İstanbul'a yapmak istediğini, benimle de orada görüşmek istediğini söyledi. Benim de cevabım net. Benimle görüşmek isteyen Ankara'ya gelir, ben onun ayağına gitmem dedim. Olay bundan ibaret. Kitapta yazan unsurların çoğu gerçek dışı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.