Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'nın imza törenine katıldı.

ABD'li eski bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Abartı var, çifte standart var. Bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek NATO ordusu Türkiye'nin. Ortak açıklamanın hükümlerini de yerine getirmediler. Dürüst olmadıklarını da gösterdiler. Her ziyarette baş başa görüşmeler olabilir. Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz.

İğrenç dediği görüntülerin olduğu gece FETÖ 251 vatandaşımızı öldürdü. Kendisi de darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur. Çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor.

Patrikhaneyle ilgili ziyaretinde patrik orada, cemaatler, vakıflar orada. Türkiye hiçbirisini tehdit etmez. Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin hakkının gasp edilmesi gibi bir durum yok. Patriğe herhangi bir tehditte bulunmamız bizim mümkün değil. Kendisine de her türlü desteği veriyoruz. Yalnız bu ziyareti İstanbul'a yapmak istediğini, benimle de orada görüşmek istediğini söyledi. Benim de cevabım net. Benimle görüşmek isteyen Ankara'ya gelir, ben onun ayağına gitmem dedim. Olay bundan ibaret. Kitapta yazan unsurların çoğu gerçek dışı.