Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nden Ukrayna Ortodoks Kilisesi için bağımsızlık belgesini alacak

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. İki lider arasında görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

BAĞIMSIZLIK BELGESİNİ ALACAK

Yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası Fener Rum Patrikhanesi'ne gitmek üzere Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı