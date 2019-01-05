Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nden Ukrayna Ortodoks Kilisesi için bağımsızlık belgesini alacak
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi bugün imzalayacak. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek törene Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katılacak.
- AA, İHA
İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’nde ağırladı. İki lider arasında görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
BAĞIMSIZLIK BELGESİNİ ALACAK
Yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası Fener Rum Patrikhanesi'ne gitmek üzere Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı
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