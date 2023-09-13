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Politika

Portakal, Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Blöf yapıyor

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adayıyla seçimlere çıkma kararını eleştiren CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, blöf yapıldığını belirterek 'Siz rahat olun. Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada.' dedi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 23:33 - Güncelleme:
Portakal, Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Blöf yapıyor
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Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet partilerindeki tartışma aralıksız sürüyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi.

PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ

Fatih Portakal'dan Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili zehir zemberek sözler geldi. Portakal, Meral Akşener'in blöf yaptığını söyledi ve "2 gün sonra CHP'ye yanaşacağını. İttifaksız kazanmaları mümkün değil, matematik ortada" iddia etti.

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