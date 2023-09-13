Portakal, Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Blöf yapıyor

Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet partilerindeki tartışma aralıksız sürüyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi.

PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ



Fatih Portakal'dan Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili zehir zemberek sözler geldi. Portakal, Meral Akşener'in blöf yaptığını söyledi ve "2 gün sonra CHP'ye yanaşacağını. İttifaksız kazanmaları mümkün değil, matematik ortada" iddia etti.