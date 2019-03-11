‘Projelerimizi uçak hızıyla yapacağız’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’nın Keçiören ilçesinde MHP Belediye Meclis Üyesi Adayı Alparslan Doğan’ın seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.
Burada vatandaşlara hitap eden Özhaseki “İlçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da “Özhaseki, Ankara’yı Ankara’da en iyi bilen 3 kişiden biridir. Niye 3 kişiden biridir, çünkü Özhaseki bakanlığı döneminde Ankara’nın 100 binlik planlarını yaptırmıştır. Bu şehir nereye gidecek, konut nerede, ticaret nerede olacak planlarını yaptırmıştır” ifadelerini kullandı.
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