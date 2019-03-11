‘Projelerimizi uçak hızıyla yapacağız’ 

Burada vatandaşlara hitap eden Özhaseki “İlçelerle birlikte 5 bin civarında projemiz var. Biz projelerimizi hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da “Özhaseki, Ankara’yı Ankara’da en iyi bilen 3 kişiden biridir. Niye 3 kişiden biridir, çünkü Özhaseki bakanlığı döneminde Ankara’nın 100 binlik planlarını yaptırmıştır. Bu şehir nereye gidecek, konut nerede, ticaret nerede olacak planlarını yaptırmıştır” ifadelerini kullandı.